Atelier « Le petit orchestre végétal » Jardins du musée Oberlin, 3 juin 2023, Waldersbach.

Atelier « Le petit orchestre végétal » 3 et 4 juin Jardins du musée Oberlin 5€ – Tarif réduit 3€ – Pass famille 13€ – Animaux interdits –

Venez prendre part à l’atelier « Le petit orchestre végétal » : Plantes et brindilles se métamorphosent en intruments sonores.

Le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2023 à 10h30 et à 15h30. Durée 1h30. Sur inscription. Tous publics.

Jardins du musée Oberlin Musée Oberlin 25 rue Montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est Les jardins du presbytère créé en 2002 permettent de rendre les collections du musée plus vivantes en offrant aux visiteurs la possibilité de sentir, observer, toucher les éléments déjà découverts dans les salles où sont évoquées les relations entre l’homme et la nature. La découverte des jardins s’organise autour de trois thèmes majeurs : l’ethnobotanique, l’enseignement aux enfants et l’observation. Superficie: 800m². Langues parlées : anglais, allemand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Denis Betsch