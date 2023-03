Visite libre des jardins du Musée J.F. Oberlin Jardins du musée Oberlin, 3 juin 2023, Waldersbach.

La découverte des jardins s’organise autour de trois thèmes majeurs :

La botanique et plus spécifiquement l’ethnobotanique, c’est-à-dire les plantes utilisées au Ban de la Roche au XVIIIème siècle (plantes médicinales, aromatiques, culinaires, tinctoriales, ….). Le mode de présentation de ce jardin s’inspire des boîtes du cabinet de curiosité de J.F. Oberlin.

La pédagogie et l’enseignement aux enfants en relation avec la découverte du monde végétal, sont associés à la création d’un potager pédagogique, véritable extension de la Maison des Enfants.

La cartographie et l’observation des éléments sont proposées dans le jardin d’agrément du Pasteur. Le thème de l’observation des planètes et de la diffusion des connaissances par la cartographie est développé par l’intermédiaire de moulages d’objets existant dans les collections du musée.

Un verger et une prairie complètent ces trois jardins.

Jardins du musée Oberlin Musée Oberlin 25 rue Montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est Les jardins du presbytère créé en 2002 permettent de rendre les collections du musée plus vivantes en offrant aux visiteurs la possibilité de sentir, observer, toucher les éléments déjà découverts dans les salles où sont évoquées les relations entre l’homme et la nature. La découverte des jardins s’organise autour de trois thèmes majeurs : l’ethnobotanique, l’enseignement aux enfants et l’observation. Superficie: 800m². Langues parlées : anglais, allemand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© Denis Betsch