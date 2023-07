Marché des producteurs d’automne Jardins du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche, 21 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Pressage de jus frais par la confrérie de la pomme et exposition de variétés anciennes par Jacques Trouvat. Présence des produits emblématiques du terroir arédien : madeleines sucrées et salées, miel, légumes, fromages, châtaignes, etc. Espace restauration à disposition du public.

Le lycée agricole de la Faye sera sur le marché pour promouvoir ses filières traditionnelles et innovantes et proposera les produits transformés de son exploitation : pétillants de pommes, blanquette, bourguignons, chili con carne .

Ateliers d’initiation à la cuisine sauvage à base de la flore locale et de confection de produits « bien-être » naturels.

Marché solidaire : dans le cadre d’Octobre Rose, ventes promotionnelles de pommes et jus au profit de la recherche du cancer du sein . Soupe au potimarron. Randonnée « la boucle rose », organisée par le Lions Club, qui partira à 14h15 du marché..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Jardins du Moulinassou

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Pressing of fresh juice by the apple brotherhood and display of old varieties by Jacques Trouvat. Emblematic local products: sweet and savoury madeleines, honey, vegetables, cheeses, chestnuts, etc. Catering available to the public.

The Lycée agricole de la Faye will be at the market to promote its traditional and innovative products, and will be offering processed products from its farm: sparkling apples, blanquette, bourguignons, chili con carne, etc.

Introductory workshops on wild cooking using local flora, and on making natural « well-being » products.

Solidarity market: as part of Pink October, promotional sales of apples and juices to benefit breast cancer research. Pumpkin soup. Pink Loop » walk, organized by the Lions Club, starting at 2.15pm from the market.

Prensado de zumo fresco por la cofradía de la manzana y exposición de variedades antiguas por Jacques Trouvat. Se expondrán diversos productos locales, como magdalenas dulces y saladas, miel, verduras, quesos y castañas. Catering a disposición del público.

El Lycée agricole de la Faye estará presente en el mercado para promocionar sus sectores tradicionales e innovadores, y ofrecerá productos transformados de su granja: manzanas espumosas, blanquette, bourguignons, chili con carne, etc.

Talleres de iniciación a la cocina salvaje a partir de la flora local y a la elaboración de productos naturales de « bienestar ».

Mercado solidario: en el marco del Octubre Rosa, venta promocional de manzanas y zumos a beneficio de la investigación sobre el cáncer de mama. Sopa de calabaza. Paseo « Pink Loop », organizado por el Club de Leones, con salida a las 14.15 h del mercado.

Pressen von frischem Saft durch die Apfelbruderschaft und Ausstellung alter Sorten durch Jacques Trouvat. Präsentation der typischen Produkte der Region Arédien: süße und herzhafte Madeleines, Honig, Gemüse, Käse, Kastanien usw. Gastronomiebereich, der dem Publikum zur Verfügung steht.

Das Lycée agricole de la Faye ist auf dem Markt vertreten, um seine traditionellen und innovativen Produktionszweige zu fördern, und bietet die verarbeiteten Produkte seines Betriebs an: Apfelschorle, Blanquette, Bourguignons, Chili con Carne.

Workshops zur Einführung in die wilde Küche auf der Grundlage der lokalen Flora und zur Herstellung von natürlichen « Wellness »-Produkten.

Solidaritätsmarkt: Im Rahmen des Rosa Oktobers werden Äpfel und Säfte zu Gunsten der Brustkrebsforschung verkauft. Suppe mit Kürbis. Wanderung « La boucle rose », organisiert vom Lions Club, Start um 14.15 Uhr am Markt.

