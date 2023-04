Atelier cuisine dans une entreprise d’insertion à HERICOURT (70) Jardins du Montvaudois Héricourt Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Atelier cuisine dans une entreprise d’insertion à HERICOURT (70) Jardins du Montvaudois, 9 juin 2023, Héricourt. Atelier cuisine dans une entreprise d’insertion à HERICOURT (70) Vendredi 9 juin, 08h00 Jardins du Montvaudois Afin d’aider ces salariés agricoles à préparer leur « gamelle » du midi, les services Santé Sécurité au Travail et Vie Institutionnel de la MSA de Franche-Comté ont fait appel à Lucie Brisotto, blogueuse Healthy Comtoise, pour animer un atelier cuisine ; une recette de son livre sera élaborée le matin du 9 juin à Héricourt avec les salariés de cette entreprise d’insertion sur leur temps de travail.

La fin de la matinée sera terminera par la dégustation du plat préparé. Jardins du Montvaudois 20 rue Blaise Pascal 70400 HERICOURT Héricourt 70400 Héricourt Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

