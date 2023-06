ATELIERS AUX JARDINS Jardins du Mont Arès Nestier, 16 août 2023, Nestier.

Nestier,Hautes-Pyrénées

Visite des jardins du Mont Arès.

Atelier transformation : pétillant, sel aux herbes ou tisane, et dégustation.

25euros par personne.

15 personnes max.

réservation obligatoire au plus tard le 10 août 2023.

2023-08-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Jardins du Mont Arès NESTIER

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Visit the gardens of Mont Arès.

Processing workshop: sparkling wine, herbal salt or herbal tea, and tasting.

25euros per person.

15 people max.

reservation required by August 10, 2023

Visite los jardines de Mont Arès.

Taller de elaboración: vino espumoso, sal de hierbas o tisana, y degustación.

25 por persona.

15 personas máximo.

debe reservarse antes del 10 de agosto de 2023

Besuch der Gärten von Mont Arès.

Workshop zur Verarbeitung: Sprudel, Kräutersalz oder Kräutertee und Verkostung.

25euros pro Person.

max. 15 Personen.

reservierung erforderlich bis spätestens 10. August 2023

