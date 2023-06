Découvrez les jardins exceptionnels d’un manoir du XVIIIe siècle Jardins du manoir d’Eyrignac Salignac-Eyvigues, 16 septembre 2023, Salignac-Eyvigues.

Découvrez les jardins exceptionnels d’un manoir du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Jardins du manoir d’Eyrignac 6€50 pour les enfants à partir de 5 ans. 8€50 pour les personnes à partir de 11 ans. 10€90 pour les étudiants. 12€90 pour les adultes. Vous pouvez réserver vos billets en ligne ou les acheter sur place, à la billetterie.

Les Journées européennes du patrimoine offrent une occasion unique de découvrir un monument sous un angle inédit. À Eyrignac, Patrick et Capucine Sermadiras invitent les visiteurs à marcher sur toutes les pelouses, habituellement préservées avec soin, afin de partager la beauté fragile des jardins avec tous.

Pour une expérience complète, il est fortement recommandé de faire la visite pieds nus ! Rien de tel pour pleinement apprécier la douceur des gazons entretenus avec dévouement par les jardiniers. Cette sensation nouvelle peut être prolongée par une visite sensorielle qui éveillera tous les sens. Profitez d’un moment de détente et de déconnexion garanti !

Jardins du manoir d’Eyrignac 24590 Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 28 99 71 http://www.eyrignac.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idFormula=0866d0ab-4d3e-41af-84a3-59988b478772 »}] Ensemble familial d’exception datant des XVIIe et XVIIIe siècles, Eyrignac est demeuré dans la même famille depuis 500 ans. Le manoir est niché au cœur de jardins exceptionnels qui ont été distingués en tant que Jardin remarquable en 2004.

Ces jardins offrent une présentation de 300 topiaires réalisées à partir d’ifs, de buis, de charmes et de lierres. Ce sont de véritables sculptures végétales créées par une taille manuelle soignée. Vous y trouverez également de vastes tapis de gazon, des fontaines, des bassins, une roseraie, ainsi que des jardins de fleurs et de légumes. Ces éléments constituent à la fois un jardin à la française, des jardins champêtres, et des sentiers botaniques qui s’étendent sur l’ensemble du domaine.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

