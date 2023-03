Rendez-vous aux Jardins du Manoir de Sourches Jardins du manoir de sourches Précigné Catégories d’Évènement: Précigné

Rendez-vous aux Jardins du Manoir de Sourches Jardins du manoir de sourches, 3 juin 2023, Précigné. Rendez-vous aux Jardins du Manoir de Sourches 3 et 4 juin Jardins du manoir de sourches Les visites se font toujours en compagnie d’un guide.

Ces visites, qui durent environ une heure, abordent l’histoire des jardins à travers un parcours commenté du jardin médiéval, du jardin à la française et du jardin de roses. Jardins du manoir de sourches Sourches, Précigné, Sarthe, Pays de la Loire Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire Ensemble de petits jardins, médiéval, courtois, médicinal, secret, classique, jardin de roses anciennes et chambres de verdure. Outre un tunnel de verdure, on y trouve des végétaux symboliques, charmilles, topiaires ainsi que de jeunes arbres de collection. A11 sortie 10, direction Sablé puis à Louailles, direction Précigné : 3,5km au nord-est du bourg 5euros – étudiant demi tarif Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © manoir-de-sourches.info

