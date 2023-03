Animation musicale Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir Catégories d’Évènement: Couture-sur-Loir

Loir-et-Cher

Animation musicale Jardins du Manoir de la Possonnière, 3 juin 2023, Couture-sur-Loir. Animation musicale Samedi 3 juin, 14h00 Jardins du Manoir de la Possonnière 3.00 € / gratuit pour les moins de 15 ans Mini concerts proposés par l’école de musique de Territoires vendômois (flûte à bec et harmonie). Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Maison natale de Pierre de Ronsard dont les nouveaux jardins créés en 2020 s’inspirent librement de la Renaissance. On y retrouve une roseraie, un labyrinthe, un bosco, une chambre de verdure, une pergola, un potager… La conception s’est largement appuyée sur les végétaux et les thèmes paysagers présents dans la prose de Ronsard comme la rose, bien sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou le laurier. A 50 km de l’autoroute A11 (La Ferté Bernard), à 10 km de la Charité, à 35 km de Vendôme, à 50 km de Tours (par D29) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 © CATV

Détails Catégories d’Évènement: Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher Autres Lieu Jardins du Manoir de la Possonnière Adresse Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard Ville Couture-sur-Loir Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir

Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couture-sur-loir/

Animation musicale Jardins du Manoir de la Possonnière 2023-06-03 was last modified: by Animation musicale Jardins du Manoir de la Possonnière Jardins du Manoir de la Possonnière 3 juin 2023 Couture-sur-Loir Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir

Couture-sur-Loir Loir-et-Cher