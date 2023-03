Visite des jardins de Chatelaison Jardins du Manoir de Châtelaison Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite des jardins de Chatelaison Jardins du Manoir de Châtelaison, 3 juin 2023, . Visite des jardins de Chatelaison 3 et 4 juin Jardins du Manoir de Châtelaison 5 Euros par adulte et plus de 15 ans. Gratuit handicapés. Autour d’un Manoir dont la façade est ornée de motifs de style gothique flamboyant (début 16ème siècle), nous vous proposons une « Promenade au jardin ». Il est le fruit de l’imaginaire du propriétaire. La visite est libre, un plan et une documentation seront prêtés. L’ensemble comprend une douzaine de points d’intérêts (topiaires, fontaines, cascade, mur d’eau, bois ombragés). Prévoir environ 1 heure. Jardins du Manoir de Châtelaison 45 rue de Châtelaison 49700 Saint Georges sur Layon 49700 Saint-Georges-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 70 50 77 »}, {« type »: « email », « value »: « papiou@wanadoo.fr »}] Ensemble de jardins formant une promenade avec des styles variés dans lesquels vous croiserez le créateur qui répondra à vos questions. Prévoir environ 1 heure pour la visite. Toilettes possibles sur la place de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 M.Gentilhomme

Détails Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Autres Lieu Jardins du Manoir de Châtelaison Adresse 45 rue de Châtelaison 49700 Saint Georges sur Layon Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Jardins du Manoir de Châtelaison

Jardins du Manoir de Châtelaison Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visite des jardins de Chatelaison Jardins du Manoir de Châtelaison 2023-06-03 was last modified: by Visite des jardins de Chatelaison Jardins du Manoir de Châtelaison Jardins du Manoir de Châtelaison 3 juin 2023 Jardins du Manoir de Châtelaison

Maine-et-Loire