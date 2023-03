Visite du jardin de L’Aunay-Gontard Jardins du Manoir Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Visite du jardin de L’Aunay-Gontard Jardins du Manoir, 3 juin 2023, Chemillé-en-Anjou. Visite du jardin de L’Aunay-Gontard 3 et 4 juin Jardins du Manoir Entrée libre Jardins du Manoir L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Neuvy-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire Manoir existant au XVIe siècle et remanié par Charles Gontard vers 1755, jardin à la française, visite commentée. Accès par voierie communale, pas d’aménagement spécifique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©O de Becdelièvre

