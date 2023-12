Fête Belle Époque Jardins du Lac Bagnoles de l’Orne Normandie, 30 juin 2024, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30

fin : 2024-06-30

Remontez le temps, jusque dans les années 1900. Cette période, appelée la Belle Époque, a vu naître la commune, mais est surtout le temps de grands progrès technologiques et industriels ainsi que du divertissement et des inventions.

Cette année la fête sera sur le thème du sport !

Sortez vos plus beaux costumes d’époque et vos plus belles toilettes et rejoignez les jardins du lac pour une journée festive en dehors du temps.

Programme : infos à venir….

Jardins du Lac

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne