Tropical cumbia : Que Tengo ! Jardins du lac Bagnoles de l’Orne Normandie, 6 août 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Festival Les Clés de Bagnoles – 20e édition

Que Tengo est un quartet survitaminé, venu de Montpellier. Entre cumbia moderne et grooves afro-caribéens, le groupe nous délivre un cocktail détonnant, transpirant la joie et la danse.

Mené par la chanteuse hispano-marocaine Ambar, le groupe montpelliérain a créé son propre univers, à la croisée des rythmes et des pays. Il nous offre aujourd’hui une musique dansante aux textes profonds rythmée par la batterie de Damien, le clavier de Florian et la guitare du second Damien. Trois musiciens et une chanteuse lead pour une explosion de couleurs.

Que Tengo est né en 2016, lorsque les 4 musiciens aux carrières musicales déjà largement entamées, se rencontrent. Chacun vient d’un univers différent (rumba, musique cubaine, rock, jazz, musique classique ou salsa) et semble fusionner derrière une seule et même voix : celle d’Ambar qui sera pré-nominée aux Latin Grammy Awards dans les catégories « Meilleur enregistrement » et « Meilleure chanson » en featuring avec le groupe Babalú Quinteto.

Avec plus de 200 concerts dont des tournées en Colombie et en Égypte, Que Tengo a puisé dans le voyage, l’émotion et l’inspiration de leurs deux premiers EP « Que Tengo » & « Colores ». En chemin vers un monde meilleur, le quatuor dénonce, s’engage, observe et constate. Immigration, écologie, condition des femmes et révolution numérique font partie de leurs thèmes de prédilection, le tout en n’arrêtant jamais de nous faire danser !

Le concert des Clés de Bagnoles débute précisément à 17h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public déjà présent..

Jardins du lac

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Festival Les Clés de Bagnoles ? 20th edition

Que Tengo is a supercharged quartet from Montpellier. A blend of modern cumbia and Afro-Caribbean grooves, the group delivers an explosive cocktail of joy and dance.

Led by Hispano-Moroccan singer Ambar, the Montpellier-based group has created its own universe, at the crossroads of rhythms and countries. Today, they offer us a danceable sound with deep lyrics, punctuated by Damien’s drums, Florian’s keyboard and Damien’s guitar. Three musicians and a lead singer for an explosion of colors.

Que Tengo was born in 2016, when the 4 musicians, whose musical careers were already well underway, met. Each comes from a different universe (rumba, Cuban music, rock, jazz, classical music or salsa) and seems to merge behind one and the same voice: that of Ambar, who will be pre-nominated at the Latin Grammy Awards in the « Best recording » and « Best song » categories, featuring the group Babalú Quinteto.

With over 200 concerts to their credit, including tours of Colombia and Egypt, Que Tengo drew on the travel, emotion and inspiration of their first two EPs, « Que Tengo » & « Colores ». On their way to a better world, the quartet denounce, commit, observe and observe. Immigration, ecology, the status of women and the digital revolution are among their favorite themes, and they never stop making us dance!

The Clés de Bagnoles concert starts precisely at 5:00 pm. We therefore recommend that you arrive on time, out of respect for the artists and the audience already present.

Festival Les Clés de Bagnoles ? 20ª edición

Que Tengo es un cuarteto de Montpellier. Combinando cumbia moderna y ritmos afrocaribeños, el grupo ofrece un cóctel explosivo de alegría y baile.

Liderado por la cantante hispano-marroquí Ambar, el grupo de Montpellier ha creado su propio universo, en la encrucijada de ritmos y países. Hoy nos ofrecen música bailable con letras profundas, puntuadas por la batería de Damien, el teclado de Florian y la guitarra de Damien. Tres músicos y un cantante para una explosión de colores.

Que Tengo nació en 2016, cuando los 4 músicos, cuyas carreras musicales ya estaban bien establecidas, se conocieron. Cada uno procede de un universo diferente (rumba, música cubana, rock, jazz, música clásica o salsa) y parecen fundirse detrás de una misma voz: la de Ambar, que estará prenominada en los premios Grammy Latinos en las categorías « Mejor grabación » y « Mejor canción » con el grupo Babalú Quinteto.

Con más de 200 conciertos a sus espaldas, incluidas giras por Colombia y Egipto, Que Tengo se han inspirado en el viaje, la emoción y la inspiración de sus dos primeros EP, Que Tengo y Colores. En su camino hacia un mundo mejor, el cuarteto denuncia, se compromete, observa y constata. La inmigración, la ecología, la condición de la mujer y la revolución digital figuran entre sus temas favoritos, ¡y no dejan de hacernos bailar!

El concierto de Clés de Bagnoles comienza a las 17:00 h. Por tanto, le recomendamos que llegue a tiempo, por respeto a los artistas y al público ya presente.

Festival Les Clés de Bagnoles? 20. Ausgabe

Que Tengo ist ein aufgemotztes Quartett aus Montpellier. Zwischen moderner Cumbia und afrokaribischen Grooves liefert uns die Gruppe einen explosiven Cocktail, der Freude und Tanz ausstrahlt.

Angeführt von der spanisch-marokkanischen Sängerin Ambar hat die Gruppe aus Montpellier ihr eigenes Universum geschaffen, in dem sich Rhythmen und Länder kreuzen. Heute bietet sie uns eine tanzbare Musik mit tiefgründigen Texten, die vom Schlagzeug von Damien, dem Keyboard von Florian und der Gitarre des zweiten Damien rhythmisiert wird. Drei Musiker und eine Leadsängerin sorgen für eine Explosion der Farben.

Que Tengo entstand 2016, als sich die vier Musiker, deren musikalische Karrieren bereits weitgehend begonnen hatten, trafen. Jeder kommt aus einem anderen Universum (Rumba, kubanische Musik, Rock, Jazz, klassische Musik oder Salsa) und scheint hinter einer einzigen Stimme zu verschmelzen: der Stimme von Ambar, die bei den Latin Grammy Awards in den Kategorien « Beste Aufnahme » und « Bester Song » featuring der Gruppe Babalú Quinteto vornominiert wird.

Mit über 200 Konzerten, darunter Tourneen durch Kolumbien und Ägypten, hat Que Tengo die Reise, die Emotionen und die Inspiration für ihre ersten beiden EPs « Que Tengo » & « Colores » geschöpft. Auf dem Weg zu einer besseren Welt prangert das Quartett an, engagiert sich, beobachtet und stellt fest. Immigration, Ökologie, die Lage der Frauen und die digitale Revolution gehören zu ihren bevorzugten Themen, wobei sie nie aufhören, uns zum Tanzen zu bringen!

Das Konzert von Les Clés de Bagnoles beginnt um 17.00 Uhr. Aus Respekt vor den Künstlern und dem bereits anwesenden Publikum ist es ratsam, pünktlich zu erscheinen.

