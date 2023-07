Théâtre : « Suzanne » Jardins du Lac Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 août 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Festival Les Vendredis de l’Été – 26e édition

Théâtre de Rue : « Suzanne » (création 2023) par la Compagnie Tétrofort

Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans. Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle. Nous allons vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses bouleversements, ses mutations et ses anecdotes.

Dans l’ordre chronologique, en partant des années vingt, nous allons évoquer sa vie en parallèle à l’évolution sociétale. Une suite de scènes rythmées, ponctuées d’humour, qui vont s’enchaîner pour dérouler l’histoire d’un siècle mouvementé et plein de surprises : les années folles, les zoos humains, les premiers congés payés, la décolonisation, les droits des femmes, les élections, le réchauffement climatique et bien d’autres sujets. Notre jeu basculera sans cesse de la vie de Suzanne à la grande Histoire, à l’aide d’une cinquantaine de personnages qui défileront avec dérision dans un rythme soutenu. « Suzanne » c’est une piqûre de rappel de notre histoire récente, des photos souvenirs pour rire ou pleurer, des instants qui n’ont pas forcément changé le monde…

Tout public. Le spectacle débute précisément à 21h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public présent. Renseignement 02 33 37 85 66 ou www.bagnolesdelorne.com.

Jardins du Lac

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Festival Les Vendredis de l?Été ? 26th edition

Street Theatre: « Suzanne » (creation 2023) by Compagnie Tétrofort

Suzanne is our grandmother. Today, she’s a hundred years old. Suzanne also represents the lives of many women who have lived through the century. We’re going to tell you her story, but also that of French society, with its upheavals, changes and anecdotes.

In chronological order, starting in the 1920s, we’ll trace her life as it evolved with society. A succession of fast-paced scenes, punctuated with humor, will unfold the story of an eventful century full of surprises: the Roaring Twenties, human zoos, the first paid vacations, decolonization, women?s rights, elections, global warming and many other subjects. Our game constantly shifts from Suzanne?s life to History, with the help of some fifty characters who parade through the show with derision and a steady pace. « Suzanne » is a reminder of our recent history, with photo memories to laugh at or cry over, moments that didn’t necessarily change the world?

All audiences. The show starts precisely at 9:00 pm. Please arrive on time, out of respect for the artists and the audience. Information 02 33 37 85 66 or www.bagnolesdelorne.com

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26ª edición

Teatro de calle: « Suzanne » (creación 2023) de la Compagnie Tétrofort

Suzanne es nuestra abuela. Hoy tiene cien años. Suzanne es también la vida de muchas mujeres que han vivido a lo largo del siglo. Vamos a contarle su historia, pero también la historia de la sociedad francesa, con todos sus sobresaltos, cambios y anécdotas.

En orden cronológico, a partir de los años veinte, veremos su vida a medida que evoluciona con la sociedad. Una serie de escenas trepidantes, salpicadas de humor, desplegarán la historia de un siglo lleno de acontecimientos y sorpresas: los locos años veinte, los zoológicos humanos, las primeras vacaciones pagadas, la descolonización, los derechos de la mujer, las elecciones, el calentamiento global y muchos otros temas. Nuestra obra alternará constantemente entre la vida de Suzanne y la Historia, con la ayuda de unos cincuenta personajes que desfilarán con sorna y ritmo constante. « Suzanne » es un recordatorio de nuestra historia reciente, con recuerdos fotográficos para reír o llorar, momentos que no necesariamente cambiaron el mundo?

Todos los públicos. El espectáculo comienza a las 21:00 horas. Por tanto, le recomendamos que llegue puntual, por respeto a los intérpretes y al público. Información 02 33 37 85 66 o www.bagnolesdelorne.com

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26. Ausgabe

Straßentheater: « Suzanne » (Uraufführung 2023) von der Compagnie Tétrofort

Suzanne ist unsere Großmutter. Heute ist sie 100 Jahre alt. Suzanne steht auch für das Leben vieler Frauen, die das Jahrhundert durchquert haben. Wir werden Ihnen nicht nur ihre Geschichte erzählen, sondern auch die der französischen Gesellschaft mit ihren Umwälzungen, Veränderungen und Anekdoten.

In chronologischer Reihenfolge, beginnend in den 1920er Jahren, werden wir ihr Leben parallel zu den gesellschaftlichen Entwicklungen darstellen. Eine Folge von rhythmischen, humorvollen Szenen, die sich aneinanderreihen, um die Geschichte eines bewegten Jahrhunderts voller Überraschungen zu entfalten: die wilden Jahre, die Menschenzoos, der erste bezahlte Urlaub, die Entkolonialisierung, die Rechte der Frauen, die Wahlen, die globale Erwärmung und viele andere Themen. Unser Spiel wechselt ständig zwischen Suzannes Leben und der großen Geschichte, mithilfe von etwa fünfzig Figuren, die in einem schnellen Rhythmus auf spöttische Weise vorbeiziehen. « Suzanne » ist eine Erinnerung an unsere jüngste Geschichte, Erinnerungsfotos zum Lachen und Weinen, Momente, die nicht unbedingt die Welt verändert haben

Für alle Zuschauer. Die Vorstellung beginnt um 21.00 Uhr. Aus Respekt vor den Künstlern und dem Publikum ist es ratsam, pünktlich zu erscheinen. Weitere Informationen: 02 33 37 85 66 oder www.bagnolesdelorne.com

