Pseudo-conférence philosophique : « Hobobo » Jardins du Lac Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Festival Les Vendredis de l’Été – 26e édition

Pseudo-conférence philosophique: « Hobobo » par Patrick de Valette (Chiche Capon).

Qui sommes nous? Que sommes nous? D’où venons nous et où allons nous ?

Dans un spectacle loufoque à l’humour décalé et ravageur, Hubert O Taquet, professeur dans un CHU (mais pas sûr), tente de répondre à ces questions existentielles et à bien d’autres encore.

« Patrick de Valette est un oxymore sur pattes en pagne, une grenade dégoupillée, il faudrait oser dire qu’il est issu du croisement improbable d’Albert Einstein et de Louis de Funès et qu’il s’est fait des piqûres de Jango Edwards ».

« Hobobo et son créateur ont pour eux l’originalité. La vraie originalité, celle qui est appelée à vite se métamorphoser en spectacle classique qu’on en finira plus de venir voir et revoir pour n’en plus finir de partager un rire complice et salvateur ».

Mise en scène Isabelle Nanty

Pour public averti à partir de 10 ans. Le spectacle débute précisément à 21h00 Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public présent..

Jardins du Lac

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Festival Les Vendredis de l?Été ? 26th edition

Philosophical pseudo-conference: « Hobobo » by Patrick de Valette (Chiche Capon).

Who are we, what are we? What are we? Where do we come from and where are we going?

In a zany show full of offbeat humor, Hubert O Taquet, a professor at a university hospital (but not for sure), attempts to answer these and other existential questions.

« Patrick de Valette is an oxymoron on legs in a loincloth, a grenade with a pin pulled. He’s the unlikely cross between Albert Einstein and Louis de Funès, and he’s taken injections from Jango Edwards.

« Hobobo and its creator are all about originality. True originality, the kind that will quickly turn into a classic show that we’ll keep coming back to see again and again, to share an endless stream of complicit, life-saving laughter.

Philippe Person Froggy’s Delight excerpts

Directed by Isabelle Nanty

For mature audiences aged 10 and over. The show starts precisely at 9:00 p.m. So please arrive on time, out of respect for the performers and the audience.

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26ª edición

Pseudoconferencia filosófica: « Hobobo » de Patrick de Valette (Chiche Capon).

¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos y adónde vamos?

En un alocado espectáculo lleno de humor desternillante y demoledor, Hubert O Taquet, profesor en un hospital universitario (pero no seguro), intenta responder a estas preguntas existenciales y a muchas más.

« Patrick de Valette es un oxímoron con patas en taparrabos, una granada con la anilla quitada. Habría que atreverse a decir que es el cruce improbable entre Albert Einstein y Louis de Funès y que le han inyectado Jango Edwards.

« Hobobo » y su creador son todo originalidad. La verdadera originalidad, la que pronto se transformará en un espectáculo clásico que volveremos a ver una y otra vez, para seguir compartiendo la risa que nos hace sentir mejor ».

Philippe Person Froggy’s Delight extractos

Dirección: Isabelle Nanty

Para público adulto a partir de 10 años. El espectáculo comienza exactamente a las 21.00 h. Por tanto, le recomendamos que llegue puntualmente, por respeto a los artistas y al público.

Festival Les Vendredis de l’Été ? 26. Ausgabe

Philosophische Pseudo-Konferenz: « Hobobo » von Patrick de Valette (Chiche Capon).

Wer sind wir? Was sind wir? Woher kommen wir und wohin gehen wir?

Hubert O Taquet, Professor an einer Universitätsklinik (aber nicht sicher), versucht in einer verrückten Show mit schrägem Humor, diese und viele andere existentielle Fragen zu beantworten.

« Patrick de Valette ist ein Oxymoron auf Beinen im Lendenschurz, eine scharfe Granate, man sollte es wagen zu sagen, dass er aus der unwahrscheinlichen Kreuzung von Albert Einstein und Louis de Funès hervorgegangen ist und dass er sich Spritzen von Jango Edwards verabreicht hat ».

« Hobobo und sein Schöpfer haben die Originalität für sich gepachtet. Die wahre Originalität, die sich schnell in eine klassische Aufführung verwandeln wird, die man sich immer wieder ansehen wird, um immer wieder gemeinsam zu lachen und das Leben zu retten.

Philippe Person Froggy’s Delight Auszüge

Inszenierung Isabelle Nanty

Für ein anspruchsvolles Publikum ab 10 Jahren. Die Vorstellung beginnt genau um 21.00 Uhr. Aus Respekt vor den Künstlern und dem Publikum sollten Sie daher pünktlich erscheinen.

