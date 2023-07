Visite guidée des Jardins du hêtre Jardins du Hêtre Roubaix, 17 septembre 2023, Roubaix.

Visite guidée des Jardins du hêtre Dimanche 17 septembre, 10h00 Jardins du Hêtre Sur inscription par SMS

À la croisée des villes de Roubaix et de Tourcoing, ce triangle vert de nature préservé conserve des traces de l’ancienne ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux. Ce dernier produisait de l’huile provenant d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien des arbres de Roubaix, qui a donné son nom au site. Depuis 2011, l’association Astuce en fait un lieu d’éducation à l’environnement.

Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 65 92 49 »}] Métro ligne 2, arrêt Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Jardins du hêtre © Anaïs Gadeau