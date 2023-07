Les jardins du hêtre en mouvement Jardins du Hêtre Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

À la croisée des villes de Roubaix et de Tourcoing, ce triangle vert de nature préservé conserve des traces de l’ancienne ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux. Ce dernier produisait de l’huile provenant d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien des arbres de Roubaix, qui a donné son nom au site. Depuis 2011, l’association Astuce en fait un lieu d’éducation à l’environnement.

Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, arrêt Alsace

Jardins du hêtre © Anaïs Gadeau