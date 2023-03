Passeur.e.s de mémoire Jardins du Hêtre Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Passeur.e.s de mémoire Jardins du Hêtre, 28 mai 2023, Roubaix. Passeur.e.s de mémoire 28 mai et 3 juin Jardins du Hêtre gratuit Dans le cadre de la nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes », et tout en restant à Roubaix, Astuce vous propose de partir en voyage à partir des traces laissées par quelques uns de ses habitants et habitantes illustres ou méconnus.

Vous êtes invités à découvrir de l’architecture de l’évasion du 19ème siècle et du patrimoine des migrations. Le dimanche 28 mai à 10h à 12h : randonnée vélo.

Prérégrinations pour partir au fil ducanal, à la découverte de lieux surprenants, insolites, inconnus, ainsi que de leurs habitants inspirés par l’ailleurs. inscription par SMS au : 06 17 65 92 49 Le samedi 3 juin de 13h à 18h : visite libre accompagnée en images.

Pour les rendez-vous aux jardins, venez re-découvrir les jardins du hêtre et les architectures du 19ème siècle à travers le Roubaix campagne, le Roubaix industriel et le Roubaix évasion. Le samedi 3 juin de 17h à 17h : balade-conférence.

« Le 19ème siècle, architecture de l’évasion » : l’architecture coloniale, les gares, maisons folies, chalets de montagne. inscription par SMS au : 06 17 65 92 49 Photo : maison rue d’Alsace vers 1880 Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France 06 80 05 32 38 http://jardindetraverse.over-blog.com https://www.facebook.com/Jardins-du-H%C3%AAtre-le-42-ex-Ferme-aux-Loisirs-101234147890218/ [{« type »: « email », « value »: « astuceassorbx@gmail.com »}] Les «Jardins du Hêtre» renaissent sur les cendres de la Ferme aux loisirs. Sept ans après la liquidation de la Ferme aux Loisirs, l’espace renaît en laissant place à un parc dédié à la nature. Metro ligne 2 : Arrêt Alsace Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T12:00:00+02:00

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 art déco art déco roubaix Stéphane Mathon

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Jardins du Hêtre Adresse 42 avenue d'Alsace, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Jardins du Hêtre Roubaix

Jardins du Hêtre Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Passeur.e.s de mémoire Jardins du Hêtre 2023-05-28 was last modified: by Passeur.e.s de mémoire Jardins du Hêtre Jardins du Hêtre 28 mai 2023 Jardins du Hêtre Roubaix roubaix

Roubaix Nord