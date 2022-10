Oiseaux des villes à Roubaix Jardins du Hêtre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Oiseaux des villes à Roubaix Jardins du Hêtre, 19 novembre 2022, Roubaix. Oiseaux des villes à Roubaix Samedi 19 novembre, 11h00 Jardins du Hêtre

Entrée libre

Nature curieuse : visite Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Nord Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Metro ligne 2 : Arrêt Alsace

06 80 05 32 38 http://jardindetraverse.over-blog.com https://www.facebook.com/Jardins-du-H%C3%AAtre-le-42-ex-Ferme-aux-Loisirs-101234147890218/ Les «Jardins du Hêtre» renaissent sur les cendres de la Ferme aux loisirs. Sept ans après la liquidation de la Ferme aux Loisirs, l’espace renaît en laissant place à un parc dédié à la nature. Dans les jardins de nos villes aussi on rencontre des oiseaux ! Partez à leur découverte à l’occasion d’une visite guidée interactive des Jardins du Hêtre, dédiés à la biodiversité. En partenariat avec l’association Astuce et les Jardins du Hêtre. RDV directement aux Jardins du Hêtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2022-11-19T12:30:00+01:00 Alexas Fotos

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Jardins du Hêtre Adresse 42 avenue d'Alsace, Roubaix Nord Ville Roubaix lieuville Jardins du Hêtre Roubaix Departement Nord

Jardins du Hêtre Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Oiseaux des villes à Roubaix Jardins du Hêtre 2022-11-19 was last modified: by Oiseaux des villes à Roubaix Jardins du Hêtre Jardins du Hêtre 19 novembre 2022 Jardins du Hêtre Roubaix roubaix

Roubaix Nord