La cour au jardin Jardins du domaine du château de Fontainebleau, 2 juin 2023, Fontainebleau. La cour au jardin 2 et 3 juin Jardins du domaine du château de Fontainebleau Entrée libre – Départ depuis le kiosque de la cour d’Honneur Promenons-nous dans les jardins ! Au détour de la grotte des Pins, déambulez dans les allées du jardin anglais, et flânez dans le jardin de Diane. De François Ier à Napoléon III, que fait-on dans ces jardins ? Promenade, musique, botanique… partez à la découverte des occupations de la cour dans le parc de Fontainebleau !

Par Emma Baslé et Emilie Husson, de l’École du Louvre. Jardins du domaine du château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 50 60 http://www.chateaudefontainebleau.fr SNCF (Gare de Lyon) : Fontainebleau – Avon, puis Bus A, direction Les Lilas, arrêt Château / A6 sortie Fontainebleau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00 © Château de Fontainebleau – Serge Reby

