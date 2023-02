Visite des Jardins du Coq en Sud Charente Jardins du Coq Montignac-le-Coq Catégories d’Évènement: Charente

5€, gratuit pour les -10 ans.

Rendez-vous aux jardins 2023 Jardins du Coq Lieu-dit Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine Montignac-le-Coq 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine Situé en bordure de D 709 entre Saint-Séverin et Montignac-le-Coq

05 45 78 58 17 http://www.lesjardinsducoq.com/ Près d’Aubeterre-sur-Dronne ces jardins au charme romantique sont en harmonie avec la nature. À la manière d’un livre ouvert, 2 ha de jardins racontent une histoire personnelle. Des créations alliant simplicité et esthétisme dans un environnement préservé. Les mots et pensées d’artistes accompagnent les visiteurs sur tout le parcours. Le musée Green est un cabinet de curiosités présentant différentes collections dur le thème de la nature et la vie d’autrefois. Superficie : 2 ha Visitez Les jardins du Coq à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Près d’Aubeterre sur Dronne, Les jardins du Coq offrent une balade poétique sur deux hectares créés par deux jardiniers passionnés dans le respect de l’environnement et de la biodiversité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 ©lesjardinsducoq

