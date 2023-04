Jardins du coeur de Sénillé Jardins du Coeur de Senillé Senillé-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Senillé-Saint-Sauveur

Jardins du coeur de Sénillé Jardins du Coeur de Senillé, 7 avril 2023, Senillé-Saint-Sauveur. Jardins du coeur de Sénillé Vendredi 7 avril, 14h00 Jardins du Coeur de Senillé Accès libre Le Chantier d’insertion « Les Jardins du Cœur » allie la réinsertion socio-professionnelle de femmes et d’hommes de tous âges, avec maraîchage bio et culture de légumes raisonnée. En parfait circuit court, Les denrées alimentaires produites sont directement reversées à l’antenne locale des Resto du Coeur. Jardins du Coeur de Senillé 32 rue du Dolmen, Senillé Saint-Sauveur Senillé-Saint-Sauveur 86100 Senillé Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:00:00+02:00 – 2023-04-07T16:00:00+02:00

