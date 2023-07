Festival National de Bellac – forum – Quelle émancipation pour le Festival National de Bellac ? Jardins du Cloître Bellac, 8 juillet 2023, Bellac.

C’est la vôtre, cette manifestation ! Elle ne vit que par vous et la valeur que vous lui avez donnée durant toutes ces années. 70 ans de festival, c’est un événement rare dans l’histoire, aux niveaux local et national. C’est un moment très important, qui doit faire sens pour toutes les générations. Il est beaucoup question de collectage de souvenirs, bien sûr, depuis le début de cette saison la réflexion s’est amorcée ; toutes les idées sont bienvenues, d’une part pour réfléchir aux formes des célébrations, mais aussi à ce que le projet du festival peut ressembler dans les 70 futures années ! Comment penser cet anniversaire ensemble, quel projet fabriquer ensemble pour l’avenir, quelle place affirmer pour le Festival National ? Quel élan lui donner pour 70 ans de plus ? Quelles nouvelles forces peut-on imaginer pour le propulser ?.

This event is yours! It lives and breathes because of you and the value you have placed on it over the years. 70 years of festival is a rare event in local and national history. It’s a very important moment, which must make sense for all generations. There’s been a lot of talk about collecting memories, of course, but since the start of this season, we’ve begun to think about this. All ideas are welcome, not only to think about the forms of the celebrations, but also to think about what the festival project might look like in the 70 years to come! How can we think about this anniversary together, what project should we create together for the future, what place should the Festival National assert? What impetus can we give it for another 70 years? What new forces can we imagine to propel it forward?

Este acontecimiento es tuyo Sólo vive gracias a ti y al valor que le has dado a lo largo de los años. 70 años de festival es un acontecimiento poco frecuente en la historia, tanto local como nacional. Es un momento muy importante, que debería ser significativo para todas las generaciones. Se ha hablado mucho de recopilar recuerdos, por supuesto, pero desde el comienzo de esta temporada hemos empezado a pensar en ello. Todas las ideas son bienvenidas, no sólo para pensar en la forma que adoptarán las celebraciones, sino también en cómo podría ser el proyecto del festival en los 70 años venideros ¿Cómo podemos pensar juntos en este aniversario, qué tipo de proyecto podemos crear juntos para el futuro y qué papel puede desempeñar el Festival Nacional? ¿Qué impulso podemos darle para otros 70 años? ¿Qué nuevas fuerzas podemos imaginar para impulsarlo?

Diese Veranstaltung ist Ihre Veranstaltung! Sie lebt nur durch Sie und den Wert, den Sie ihr in all den Jahren verliehen haben. 70 Jahre Festival sind ein seltenes Ereignis in der Geschichte, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Es ist ein sehr wichtiger Moment, der für alle Generationen Bedeutung haben muss. Es wird viel über das Sammeln von Erinnerungen gesprochen, natürlich hat seit Beginn dieser Spielzeit die Reflexion begonnen; alle Ideen sind willkommen, einerseits um über die Formen der Feierlichkeiten nachzudenken, aber auch darüber, wie das Projekt des Festivals in den nächsten 70 Jahren aussehen könnte! Wie können wir dieses Jubiläum gemeinsam bedenken, welches Projekt für die Zukunft gemeinsam erarbeiten, welchen Platz das Nationale Festival einnehmen soll? Welchen Schwung soll es für weitere 70 Jahre erhalten? Welche neuen Kräfte können wir uns vorstellen, um es voranzutreiben?

