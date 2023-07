Festival National de Bellac – Concert de Estafette Jardins du Cloître Bellac, 8 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Estafette, c’est 5 musicien.nes à l’œuvre pour vous faire danser, swinguer ou simplement réécouter des tubes des années 70 à aujourd’hui. Des Stones à Philippe Katerine en passant par Patti Smith, The Beatles, David Bowie, Queen, Dire Straits ou encore Kassav’, ils s’amusent avec le plaisir du son et l’exaltation de ces musiques qui font parties de notre mémoire collective. Articulés autour des frères et sœur de la famille Mousset, habitués des jam session du Vincou and The Gang, les musiques scandés par Estafette sont généreuses et dégoulinantes d’énergie..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Jardins du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Estafette is 5 musicians at work to make you dance, swing or simply listen again to hits from the 70s to today. From the Stones to Philippe Katerine, via Patti Smith, The Beatles, David Bowie, Queen, Dire Straits and Kassav? they play with the pleasure of sound and the exaltation of music that is part of our collective memory. Based around the brothers and sisters of the Mousset family, regulars at Vincou and The Gang jam sessions, Estafette’s music is generous and dripping with energy.

Estafette son 5 músicos trabajando para hacerte bailar, bailar o simplemente volver a escuchar éxitos desde los años 70 hasta hoy. De los Stones a Philippe Katerine, pasando por Patti Smith, los Beatles, David Bowie, Queen, Dire Straits o Kassav, tocan con el placer del sonido y la exaltación de una música que forma parte de nuestra memoria colectiva. En torno a los hermanos y hermanas de la familia Mousset, habituales de las jam sessions de Vincou y The Gang, la música cantada por Estafette es generosa y rebosa energía.

Estafette, das sind fünf Musiker am Werk, die Sie zum Tanzen, Swingen oder einfach zum Wiederhören von Hits aus den 70er Jahren bis heute bringen. Von den Stones über Patti Smith, The Beatles, David Bowie, Queen, Dire Straits oder Kassav? bis hin zu Philippe Katerine: Sie spielen mit der Freude am Klang und der Begeisterung für diese Musik, die Teil unseres kollektiven Gedächtnisses ist. Die Musik, die von Estafette skandiert wird, ist großzügig und trieft vor Energie.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin