Festival National de Bellac – Concert de Maloutt Jardins du Cloître Bellac, 7 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Le duo Maloutt, c’est une histoire de frangines qui partagent les joies et les peines, les chansons tristes et celles qui mettent le feu. La musique de Maloutt, c’est la vie, tantôt caressante, tantôt douloureuse, mais toujours belle. Alternant entre influences folk, rock, chanson, les deux talentueuses nous ensorcellent aussi parfois au détour d’une reprise complètement inattendue. Les compositions originales sont également au rendez-vous avec une sensualité mal cachée et, surtout, une malice et une complicité palpables. Les Maloutt sont deux magnifiques sorcières d’un folk pop planant, sensible et qui n’hésite pas parfois à nous forcer naturellement à la danse. Naturellement aussi, c’est un sourire collé aux lèvres qui nous assaille sans qu’on arrive à le décoller avant un bon moment..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Jardins du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maloutt duo is a story of sisters who share joys and sorrows, sad songs and those that set the world on fire. Maloutt?s music is about life, sometimes caressing, sometimes painful, but always beautiful. Alternating between folk, rock and chanson influences, the two talented musicians can also bewitch us with a completely unexpected cover version. The original compositions are also on point, with their ill-concealed sensuality and, above all, their palpable mischievousness and complicity. Les Maloutt are two magnificent witches of soaring, sensitive folk-pop, sometimes forcing us naturally to dance. Naturally, too, it’s a smile that sticks to your lips, and you can’t take it off for a long time.

El dúo Maloutt es una historia de hermanas que comparten alegrías y penas, canciones tristes y de las que levantan el ánimo. La música de Maloutt trata de la vida, a veces acariciadora, a veces dolorosa, pero siempre hermosa. Alternando influencias folk, rock y chanson, los dos talentosos músicos pueden también hechizarnos con una versión totalmente inesperada. Tampoco faltan las composiciones originales, con su sensualidad mal disimulada y, sobre todo, su picardía y complicidad palpables. Les Maloutt son dos magníficas brujas del folk-pop elevado y sensible, que a veces nos obligan a bailar. Naturalmente, también, una sonrisa se pega a los labios, y no podrá despegarla durante mucho tiempo.

Das Duo Maloutt ist eine Geschichte von Geschwistern, die Freud und Leid, traurige Lieder und solche, die Feuer machen, miteinander teilen. Die Musik von Maloutt ist das Leben, mal streichelnd, mal schmerzhaft, aber immer schön. Die beiden talentierten Sängerinnen wechseln zwischen Einflüssen aus Folk, Rock und Chanson und verzaubern uns manchmal auch mit einer völlig unerwarteten Coverversion. Auch die Originalkompositionen sind mit einer schlecht versteckten Sinnlichkeit und vor allem mit einer spürbaren Bosheit und Komplizenschaft ausgestattet. Die Maloutts sind zwei wunderbare Hexen eines schwebenden, sensiblen Folkpops, der nicht zögert, uns manchmal ganz natürlich zum Tanzen zu zwingen. Und natürlich ist es auch ein Lächeln auf den Lippen, das uns überfällt, ohne dass wir es für eine ganze Weile wieder loswerden können.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin