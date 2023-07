Festival National de Bellac – forum – Le corps des émancipations Jardins du Cloître Bellac, 7 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Comment protéger les corps, et en même temps, comment mieux comprendre les rapports de pouvoir qui dominent les corps ? Comment les arts traitent-ils de ces enjeux qui commencent à prendre une place centrale dans nos sociétés ? Comment améliorer les choses, comment avancer ensemble ? Comment affirmer, enfin, une place juste aux corps, à nos corps, à tous les corps, dans le corps social ? Ieles comme Les Affolé-e-s de la frange sont des partenaires désormais régulières de nos spectacles, quand ceux-ci parlent des droits des femmes et des personnes LGBTQIA++. Et il y en a tellement, hélas, encore des choses à dire, à exprimer, à défendre, à dénoncer..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 15:30:00. EUR.

Jardins du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



How can we protect bodies, and at the same time better understand the power relationships that dominate them? How do the arts deal with these issues, which are beginning to take center stage in our societies? How can we improve things, how can we move forward together? How can we finally affirm the rightful place of bodies – our bodies, all bodies – in the social body? Ieles like Les Affolé-e-s de la frange are now regular partners of our shows, when they talk about the rights of women and LGBTQIA++ people. And, alas, there’s so much more to say, express, defend and denounce.

¿Cómo proteger los cuerpos y, al mismo tiempo, comprender mejor las relaciones de poder que los dominan? ¿Cómo abordan las artes estas cuestiones, que empiezan a ocupar un lugar central en nuestras sociedades? ¿Cómo podemos mejorar las cosas, cómo podemos avanzar juntos? ¿Cómo afirmar por fin el lugar que les corresponde a los cuerpos -nuestros cuerpos, todos los cuerpos- en la sociedad? Ieles como Les Affolé-e-s de la frange son ahora colaboradores habituales de nuestros programas, cuando hablan de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA++. Y, por desgracia, queda mucho por decir, expresar, defender y denunciar.

Wie können wir Körper schützen und gleichzeitig die Machtverhältnisse, die die Körper beherrschen, besser verstehen? Wie befassen sich die Künste mit diesen Herausforderungen, die allmählich eine zentrale Rolle in unseren Gesellschaften einnehmen? Wie können wir die Dinge verbessern, wie können wir gemeinsam vorankommen? Wie können wir den Körpern, unseren Körpern, allen Körpern, endlich einen angemessenen Platz im sozialen Körper einräumen? Ieles wie Les Affolé-e-s de la frange sind von nun an regelmäßige Partner unserer Aufführungen, wenn diese von den Rechten der Frauen und LGBTQIA+++ Personen handeln. Und es gibt leider noch so viel mehr zu sagen, auszudrücken, zu verteidigen und anzuprangern.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin