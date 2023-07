Festival National de Bellac – Concert de Poolidor Jardins du Cloître Bellac, 7 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Poolidor est un duo de musique électronique influencé par les musiques traditionnelles centre France et nord-africaine. Il produit un son brut et hypnotique en associant timbres et percussions organiques aux ondes rutilantes de l’ électro. Sur scène ce sont deux instruments rotatifs qui dialoguent; une vielle à roue face à une platine vinyle, auxquels s’ajoutent machines, violon, guitare ou encore le N’goni… Aux commandes, deux musiciens complices depuis de nombreuses années mettent à profit leur expérience de la scène pour partager une transe ensorcelée avec le public..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Jardins du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Poolidor is an electronic music duo influenced by traditional Central French and North African music. They produce a raw, hypnotic sound, combining organic timbres and percussion with the gleaming waves of electro. On stage, two rotating instruments interact: a hurdy-gurdy facing a vinyl turntable, to which are added machines, violin, guitar and the N?goni? At the controls, two musicians who have been accomplices for many years draw on their stage experience to share a bewitching trance with the audience.

Poolidor es un dúo de música electrónica influenciado por la música tradicional centroafricana y norteafricana. Producen un sonido crudo e hipnótico combinando timbres orgánicos y percusión con las relucientes ondas del electro. En el escenario interactúan dos instrumentos giratorios: una zanfona frente a un tocadiscos de vinilo, además de máquinas, violín, guitarra y el N?goni? A los mandos, dos músicos cómplices desde hace años se apoyan en su experiencia sobre el escenario para compartir con el público un trance hechizante.

Poolidor ist ein elektronisches Musikduo, das von traditioneller Musik aus Zentralfrankreich und Nordafrika beeinflusst wird. Sie erzeugen einen rohen und hypnotischen Sound, indem sie organische Klangfarben und Perkussion mit den glitzernden Wellen der Elektrotechnik verbinden. Auf der Bühne treten zwei rotierende Instrumente in einen Dialog: eine Drehleier und ein Plattenspieler, dazu Maschinen, Violine, Gitarre oder N?goni? An den Reglern sitzen zwei Musiker, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten und ihre Bühnenerfahrung nutzen, um mit dem Publikum eine verzauberte Trance zu teilen.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin