Festival National de Bellac – Concert de Backroom Ceremony Jardins du Cloître Bellac, 5 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

La musique de Backroom Ceremony navigue entre les arcs en ciel pailletés et la noirceur. Un hymne à la vie nocturne, aux arrières-salles cachées où il est possible de goûter de délicieuses tortures loin de la bienséance terne et policée.

Dans une fébrilité maîtrisée, Sébastien Chadelaud convoque les esprits de Bowie et Syd Barret sur le dancefloor pour produire une électro pop exaltée. Cet héritage glam-pop se marie à merveille aux sonorités électro modernes. Backroom Ceremony c’est aussi une voix. Ce sont, nouées autour d’une même gorge, soutenues par un même coffre, gouaille de crooner, brillance glamour, minauderies pop, âpretés robotiques et inflexions archaïques. Dans une écriture toute en palpitations, une grammaire concise qui sans pathos évoque les désastres – amoureux, écologiques, existentiels – Backroom Ceremony réussit le pari de nous faire danser sur les cendres..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Jardins du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Backroom Ceremony’s music veers between glittering rainbows and darkness. A hymn to nightlife, to hidden backrooms where it’s possible to taste delicious tortures far from dull, polished decorum.

With controlled feverishness, Sébastien Chadelaud summons the spirits of Bowie and Syd Barret to the dancefloor to produce exalted electro-pop. This glam-pop heritage blends perfectly with modern electro sounds. Backroom Ceremony is also a voice. Tied around the same throat and supported by the same chest, they combine crooner?s gobbledygook, glamorous brilliance, pop minutia, robotic harshness and archaic inflections. Backroom Ceremony’s palpitations and concise grammar evoke the disasters of love, ecology and existence without pathos, and make us dance on the ashes.

La música de Backroom Ceremony oscila entre el resplandor del arco iris y la oscuridad. Es un canto a la vida nocturna, a las trastiendas escondidas donde es posible disfrutar de deliciosas torturas alejadas del decoro aburrido y pulido.

Con una excitación controlada, Sébastien Chadelaud convoca a los espíritus de Bowie y Syd Barret a la pista de baile para producir un electro pop exaltado. Esta herencia glam-pop se funde a la perfección con los sonidos electro modernos. Backroom Ceremony es también una voz. Atada a la misma garganta y sostenida por el mismo pecho, hay jerigonza de crooner, brillantez glamurosa, minucias pop, dureza robótica e inflexiones arcaicas. La escritura de Backroom Ceremony está llena de palpitaciones, una gramática concisa que, sin patetismo, evoca catástrofes -amorosas, ecológicas, existenciales- y consigue hacernos bailar sobre las cenizas.

Die Musik von Backroom Ceremony bewegt sich zwischen glitzernden Regenbögen und Düsternis. Eine Hymne an das Nachtleben, an verborgene Hinterzimmer, in denen man fernab der stumpfen und polierten Anständigkeit köstliche Folterungen auskosten kann.

In kontrollierter Hektik ruft Sébastien Chadelaud die Geister von Bowie und Syd Barret auf den Dancefloor, um einen exaltierten Elektropop zu produzieren. Dieses Glam-Pop-Erbe verbindet sich wunderbar mit modernen Elektroklängen. Backroom Ceremony ist auch eine Stimme. Sie sind um eine einzige Kehle geknotet und werden von einer einzigen Truhe getragen: Crooner-Gouaille, Glamour-Glanz, Pop-Minauderie, roboterhafte Schärfe und archaische Inflektionen. Backroom Ceremony gelingt es, uns dazu zu bringen, auf der Asche zu tanzen, ohne Pathos, in einer prägnanten Grammatik und mit einem pulsierenden Schreibstil.

