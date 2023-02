Visite des Jardins du Château Perdu Jardins du château perdu Saint-Michel-de-Castelnau Catégories d’Évènement: Gironde

Entrée gratuite, participation de 5€ pour la visite des souterrains.

06 07 82 65 36 http://lesjardinsduchateauperdu.fr Ce jardin sauvage est situé sur le site de l’ancien château Castelnau-de-Mesmes. Le site permet la découverte des ruines affleurantes du château détruit en 1933 et des beaux arbres vestiges du parc anglais de 1900. Les souterrains insolites sont témoins d’une histoire riche de rebondissements. Un ruisseau s’y enfonce pour creuser ensuite une grotte naturelle assez longue. Fruit d’une part d’histoire industrielle du site, un canal contribue à entretenir des zones humides et une grande aulnaie. L’ensemble couvre 6 hectares, mêlant parc, prairies, haies et cours d’eau. Une oasis au milieu des pins. Superficie : 1 ha de parc et 5 ha naturels Balade botanique le long du ruisseau, du canal et des zones humides,

à l’écoute des bruits ambiants… ; Petit exposé historique autour des différentes vies du château ;

Visite des souterrains (prévoir vêtements non fragiles et du rechange).

