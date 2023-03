Visite du Château de GARDERES et ses Jardins Jardins du château Gardères Catégories d’Évènement: Gardères

Hautes-Pyrénées

Visite du Château de GARDERES et ses Jardins Jardins du château, 3 juin 2023, Gardères. Visite du Château de GARDERES et ses Jardins 3 et 4 juin Jardins du château 7euros adultes de + de 13 ans Visite guidée du Château de GARDERES et ses Jardins au son de la musique. Possibilité de déjeuner sur place et sur réservation au 06.70.27.68.81; Gaufre l’après midi Jardins du château 1, Place du Château 65320 GARDERES Gardères 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie 06.70.27.68.81 https://www.chateaudegarderes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©David Liagre

