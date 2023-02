ACCES au jardin Jardins du château d’Hauterives, 2 juin 2023, Argentré.

Entrée libre pour étudiants le vendredi après-midi. 6€ / personne 12 ans et plus le samedi et dimanche.

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique mi;ii;pi

Jardins du château d’Hauterives 53210 ARGENTRE Argentré 53210 Mayenne Pays de la Loire On accède au parking gratuit devant le château. Accès aux personnes handicapées.

Situé au centre du bourg d’Argentré, le château d’Hauterives date de la période médiévale et fut remanié en 1737. Une allée majestueuse d’un km vous amène au château qui compte un pigeonnier, (1532), une chapelle (1762), d’anciennes écuries, de nombreux autres bâtiments, le tout coiffé d’un jardin en terrasse à la française et d’un potager. Une magnifique allée de tilleuls borde le jardin. Il a été l’objet d’importants travaux de restauration en 2007.

L’ACCES au jardin !

Une exposition à ne pas manquer…Des artistes peintres venus des 4 coins du monde nous font admirer leurs créations sur le thème de la nature. Entourés de chants d’oiseaux, d’arbres centenaires et d’animaux (paons, agneaux, moutons) vous pourrez vous évader et relaxer. M. Poirier, apiculteur, accompagné d’une ruche pédagogique, dévoilera tous les secrets des abeilles. Présentation à 15h et 16h. Un parcours de visite vous est suggéré afin d’admirer tous les bâtiments du domaine et sa chapelle.



