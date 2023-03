Découverte des jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière Jardins du château des Arcis, 2 juin 2023, Meslay-du-Maine.

Découverte des jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière 2 – 4 juin Jardins du château des Arcis Adulte 7 €, enfant de 6 à 12 ans inclus: 4 €; sont inclus l’accès aux expositions et le parcours ludique famille

Catherine, qui vous racontera la restitution de ces jardins et le plaisir d’y travailler en musique avec les oiseaux, le vent, le murmure de l’eau … et parfois le « tintamare » de certains outils … de jardinage

les jardins des Arcis sont nés à la fin de la Renaissance, suivant la « mode » de l’époque.

Ils ont été relativement abandonnés à partir du XIXème siècle, puis restitués en 2010; Tout au long de la promenade vous sera contée l’histoire du site, l’aventure des travaux effectués (remise en eau des canaux et de l’étang , plantations effectuées …), le bonheur (et la saine fatigue…) d’y travailler.

Ainsi les jardiniers ont transformé les lieux, puis les ont entretenus avec passion, travaillant avec bonheur dans une véritable harmonie musicale ; chants des oiseaux, murmure de l’eau, souffle du vent , bruit des pas dans les allées … parfois troublés, hélas, par le tintamarre de certains outils …

Les anecdotes ne manqueront pas et rendront la promenade vivante et animée, même pour les enfants! Les visiteurs découvriront le jardin d’agrément, longeront les canaux, feront le tour de l’étang, passeront dans l’ile labyrinthe…

durée de la promenade:

une heure à une heure trente en fonction des questions posées!

Par temps sec, les poussettes et fauteuils roulants peuvent faire le circuit. Un bras chaleureux sera proposé aux personnes malvoyantes.

Une exposition de sculptures modernes animera le paysage

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine 53200 Mayenne Pays de la Loire 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre saisons. A la sortie de Meslay du Maine, prendre D21 en direction de Sablé sur Sarthe sur 2.5km. Au lieu-dit Pont-Martin tourner à droite dans une allée sur 500m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©Pascal Beltrami