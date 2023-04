Venez apprendre à reconnaître le chant des oiseaux ! Jardins du château des Arcis Meslay-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Venez apprendre à reconnaître le chant des oiseaux ! Jardins du château des Arcis, 2 juin 2023, Meslay-du-Maine. Venez apprendre à reconnaître le chant des oiseaux ! 2 – 4 juin Jardins du château des Arcis entrée y compris exposition, parcours énigme, jeu Birdie Memory: Adulte: 6 € , Enfant de 6 à 12 ans: 4 € , enfants de 3 à 5 ans: mise à disposition du parcours jeu: 3 € quel que soit le nombre d’enfants. Venez apprendre à reconnaître les chants des oiseaux! Vingt dessins d’oiseaux sont dispersées dans des arbres, avec leur photo .

Vous téléchargez sur votre smartphone l’application Birdie Memory (gratuite)

En passant le smartphone devant le dessin, vous voyez l’oiseau s’animer, vous l’entendez chanter et vous apprenez à le connaître. N’hésitez pas à tenter l’expérience avec le rouge-gorge ci-dessus …

et ensuite, exercez -vous à reconnaitre le chant des oiseaux … Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine 53200 Mayenne Pays de la Loire 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre saisons. A la sortie de Meslay du Maine, prendre D21 en direction de Sablé sur Sarthe sur 2.5km. Au lieu-dit Pont-Martin tourner à droite dans une allée sur 500m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©birdie memory

