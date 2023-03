Visite en liberté des Jardins du château des Arcis Jardins du château des Arcis, 2 juin 2023, Meslay-du-Maine.

Visite en liberté des Jardins du château des Arcis 2 – 4 juin Jardins du château des Arcis Adulte: 7 €, enfant de 6 à 12 ans inclus: 4 €, parcours ludique et expositions inclus

Promenez-vous à votre rythme dans nos jardins Renaissance avec ses broderies de buis et ses massifs de fleurs, le long des canaux, autour de l’étang et dans l’île labyrinthe, parcours ludique pour toute la famille

Histoire: Charles de Cervon, compagnon d’Henri IV protège son château par de larges douves et un impressionnant donjon ; Au retour de la paix il dessine un parc à la mode de l’époque.

Vous découvrirez les jardins Renaissance, écrin naturel des longère, granges, et fabriques construites au cours des siècles. Vous flânerez dans le jardin bouquuetier, ses broderies de buis et ses massifs de fleurs au couleurs des quatre saisons, le long des canaux, des allées ombragées, vous explorerez les rives de l’étang, l’île-labyrinthe, la roseraie et les recoins secrets du parc.

Vous serez accompagnés dans votre exploration par les chants des oiseaux, le murmure de l’eau, le souffle du vent dans les arbres. Un lieu poétique, plein champ, propice à un retour dans une nature intemporelle, ordonnée et sauvage, une seconde Renaissance !

Un « escape garde, » (sur le thème de Robin des Bois) avec énigmes pour toute la famille (des plus jeunes aux plus expérimentés) permettra de découvrir pour ceux qui le souhaitent les recoins cachés du parc en s’amusant.

Exposition d’Art contemporain: Des artistes ont « habité » nos jardins en en faisant grâce à leurs œuvres un « Jardin d’Eden » qui pourra vous charmer, vous surprendre…

Des QR codes pour les curieux complèteront les documents de visite mis à disposition (restaurations, botanique, histoire …).

Une exposition de photographies sur bâches « La Route des Joyaux de la Mayenne » sera proposée, montrant une quinzaine de sites historiques mayennais.

Nos jardins sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes, sauf si le terrain est détrempé: le tour de l’étang est alors difficilement réalisable.

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine 53200 Mayenne Pays de la Loire 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis évoquent les quatre saisons. A la sortie de Meslay du Maine, prendre D21 en direction de Sablé sur Sarthe sur 2.5km. Au lieu-dit Pont-Martin tourner à droite dans une allée sur 500m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©catherine Cauchois