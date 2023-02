Découverte de jardins à thème servant d’écrin à un château du XVIIIe siècle. Jardins du château de Veyrignac Veyrignac Catégories d’Évènement: Dordogne

Découverte de jardins à thème servant d'écrin à un château du XVIIIe siècle. 3 et 4 juin Jardins du château de Veyrignac

Entrée : 10€, 5€ pour les 12-16 ans, 8€ pour les groupes. Une partie de la recette est destinée à la Fondation Arc pour la recherche contre le cancer.

Visite guidée (en français et en anglais). Jardins du château de Veyrignac Le château, 24370 Veyrignac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

05 53 59 62 03 Dans un site exceptionnel, des jardins à thème servent d’écrin à un château du XVIIIe siècle. L’eau jaillie d’un bassin dans le jardin à la française, tandis qu’elle s’écoule en cascade dans le jardin italien. Un belvédère offre une vue exceptionnelle à 180° sur la rivière et surplombe le jardin “queue de paon”. Plus loin, la visite se poursuit autour des graminées et des essences méditerranéennes ou vers une roseraie en fer à cheval, le jardin blanc, le potager ou le parc à l’anglaise. L’ambiance change dans le jardin anglo-chinois avec ses trois bassins et ses escaliers d’eau où fleurissent lotus et nymphéas. Superficie : 5 ha Visite guidée (en français et en anglais).

