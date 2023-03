Visite guidée : le jardin des 5 sens Jardins du château de Valmer Chançay Catégories d’Évènement: Chançay

Visite guidée : le jardin des 5 sens Jardins du château de Valmer, 3 juin 2023, Chançay. Visite guidée : le jardin des 5 sens 3 et 4 juin Jardins du château de Valmer Tarif : 10€ / Gratuit pour les – de 18 ans. Visite comprise dans le ticket d’entrée S’allonger dans l’herbe, écouter le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles au vent, les abeilles qui butinent, le clapotis d’une fontaine… Le jardin est un orchestre à lui seul qui joue mille et une mélodies.

L’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher se retrouvent au jardin pour une balade découverte interactive qui enchantera petits et grands. Jardins du château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com https://www.facebook.com/chateaudevalmer.vinsetjardins/ Site exceptionnel, sur le flanc d’un coteau où se dessinent les vignes de l’appellation contrôlée Vouvray. Sur cinq hectares, une succession de terrasses inspirées des villas de la Renaissance italienne inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1930 et labellisées « Jardin Remarquable ». A 20 km au nord-est de Tours, à 10 km au nord-ouest d’Amboise. A10 sortie 20 « Vouvray » TGV Saint-Pierre-des-Corps. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 © Bastien Daubié

