« Garden Game », un jeu d’évasion grandeur jardin Jardins du château de Valmer, 3 juin 2023, Chançay. « Garden Game », un jeu d’évasion grandeur jardin 3 et 4 juin Jardins du château de Valmer Tarifs : 5€ le livret – À demander à l’accueil Des mystères, de l’amour et une quête aventureuse…

Vivez tout cela au Château de Valmer avec sa nouvelle édition du Garden Game, un jeu grandeur jardin pour découvrir autrement ce lieu chargé d’histoire. Une enquête familiale sur les 5 hectares de jardins labellisés « Jardin remarquable » pour petits, mais aussi pour les grands.

À partir de 7 ans. Jardins du château de Valmer Valmer 37210 Chançay Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com https://www.facebook.com/chateaudevalmer.vinsetjardins/ Site exceptionnel, sur le flanc d'un coteau où se dessinent les vignes de l'appellation contrôlée Vouvray. Sur cinq hectares, une succession de terrasses inspirées des villas de la Renaissance italienne inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1930 et labellisées « Jardin Remarquable ». A 20 km au nord-est de Tours, à 10 km au nord-ouest d'Amboise. A10 sortie 20 « Vouvray » TGV Saint-Pierre-des-Corps.

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Angélique Cosme

