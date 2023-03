Visite commentée autour de la botanique pour les 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan, 4 juin 2023, Portets.

Visite commentée autour de la botanique pour les 40 ans d’ouverture Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Jardins du château de Mongenan 10€

Nicole Puisné, botaniste et conférencière de Savoirs et images en Graves de Montesquieu fait visiter le jardin d’ornement, le jardin d’agrément, le jardin d’utilité, la roseraie des vignes, ainsi que la collection d’herbiers du XVIIIe siècle dont celui de Jean-Jacques Rousseau. Distribution gratuite de graines et de boutures.

Jardins du château de Mongenan 16 rue de Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 18 11 http://www.chateaudemongenan.com Les jardins du château de Mongenan sont au nombre de trois (jardin pour l’ornement, jardin d’utilité et jardin pour l’agrément), dessinés en 1736 selon les préceptes de Linné et revus à partir de 1741 d’après les conceptions de Jean-Jacques Rousseau, maître de musique du Baron Antoine de Gascq qui a fait construire Mongenan. Les jardins ont exactement conservé leur esprit du XVIIIe siècle. La visite du jardin ne peut se séparer de celle du musée qui présente un important herbier de Jean-Jacques Rousseau, d’importantes collections botaniques et en explique aussi la valeur symbolique. Superficie : 2 ha. 25 km de Bordeaux par autoroute, sortie La Brède, gare de Portets, parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©château de Mongenan