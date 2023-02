Visite commentée autour de la botanique pour les 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Visite commentée autour de la botanique pour les 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan, 4 juin 2023, Portets. Visite commentée autour de la botanique pour les 40 ans d’ouverture Dimanche 4 juin, 10h00, 18h00 Jardins du château de Mongenan

10€ Nicole Puisné, botaniste et conférencière de Savoirs et images en Graves de Montesquieu fait visiter le jardin d’ornement, le jardin d’agrément, le jardin d’utilité, la roseraie des vignes, ainsi que la collection d’herbiers du XVIIIe siècle dont celui de Jean-Jacques Rousseau. Distribution gratuite de graines et de boutures. Jardins du château de Mongenan 16 rue de Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Gironde 05 56 67 18 11 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

