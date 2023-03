Écouter les oiseaux avec Olivier Messiaen Jardins du château de Mongenan, 3 juin 2023, Portets.

Écouter les oiseaux avec Olivier Messiaen 3 et 4 juin Jardins du château de Mongenan Compris dans le prix global de l’entrée de 10€.

FLorence Mothe, propriétaire du château de Mongenan, fut musicologue dans une autre vie et à ce titre, elle bénéficia des conseils et de l’amitié d’Olivier Messiaen ainsi que des cours d’analyse dispensés au Conservations National supérieur de Musique de Paris par cet immense compositeur de notre temps, grand défenseur de la musique des oiseaux. L’exposition « Les fleurs animées » sera accompagnée de la diffusion des oeuvres les plus fameuses de ce grand Maître de la musique française : Petite esquisse d’oiseaux, La fauvette des jardins, Le réveil des oiseaux, Catalogue d’oiseaux, Les oiseaux exotiques… qui célèbrent l’union indissoluble de l’art et de la nature.

Jardins du château de Mongenan 16 rue de Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 18 11 http://www.chateaudemongenan.com Les jardins du château de Mongenan sont au nombre de trois (jardin pour l’ornement, jardin d’utilité et jardin pour l’agrément), dessinés en 1736 selon les préceptes de Linné et revus à partir de 1741 d’après les conceptions de Jean-Jacques Rousseau, maître de musique du Baron Antoine de Gascq qui a fait construire Mongenan. Les jardins ont exactement conservé leur esprit du XVIIIe siècle. La visite du jardin ne peut se séparer de celle du musée qui présente un important herbier de Jean-Jacques Rousseau, d’importantes collections botaniques et en explique aussi la valeur symbolique. Superficie : 2 ha. 25 km de Bordeaux par autoroute, sortie La Brède, gare de Portets, parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

