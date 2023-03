Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan Portets Catégories d’Évènement: Gironde

Portets

Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan, 2 juin 2023, Portets. Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture 2 – 4 juin Jardins du château de Mongenan 10€ compris dans le prix d’entrée global. Le château de Mongenan possède une importante bibliothèque botanique ouverte sur demande au public dans laquelle figure plusieurs ouvrages de Granville dont « Les fleurs animées », présentées exceptionnellement sous forme d’estampes encadrées. Jardins du château de Mongenan 16 rue de Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 18 11 http://www.chateaudemongenan.com Les jardins du château de Mongenan sont au nombre de trois (jardin pour l’ornement, jardin d’utilité et jardin pour l’agrément), dessinés en 1736 selon les préceptes de Linné et revus à partir de 1741 d’après les conceptions de Jean-Jacques Rousseau, maître de musique du Baron Antoine de Gascq qui a fait construire Mongenan. Les jardins ont exactement conservé leur esprit du XVIIIe siècle. La visite du jardin ne peut se séparer de celle du musée qui présente un important herbier de Jean-Jacques Rousseau, d’importantes collections botaniques et en explique aussi la valeur symbolique. Superficie : 2 ha. 25 km de Bordeaux par autoroute, sortie La Brède, gare de Portets, parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©château de Mongenan

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Jardins du château de Mongenan Adresse 16 rue de Mongenan, 33640 Portets Ville Portets Departement Gironde Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Jardins du château de Mongenan Portets

Jardins du château de Mongenan Portets Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/

Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan 2023-06-02 was last modified: by Mongenan fête ses 40 ans d’ouverture Jardins du château de Mongenan Jardins du château de Mongenan 2 juin 2023 Jardins du château de Mongenan Portets Portets

Portets Gironde