Entrée libre et sur inscription. Tarifs: 10€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans, 8€ pour les groupes de plus de 10 personnes.

Jardins du château de Malleret 1104 chemin de Malleret, Cadaujac, 33140, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Les salons ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite
06 07 37 30 09

06 07 37 30 09 En bordure de Garonne, ces jardins à thèmes présentent des fabriques, des bassins, une basse-cour, une roseraie, un labyrinthe et un potager. Des paons agrémentent la visite. Superficie : 3 ha. Visite acompagnée du château et des jardins par les propriétaires.

