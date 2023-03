Au jardin » secret » de la Pompadour : Découverte de l’apparition du chocolat à la Cour de France Jardins du château de la Rue Suèvres Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Suèvres

Au jardin » secret » de la Pompadour : Découverte de l’apparition du chocolat à la Cour de France Jardins du château de la Rue, 3 juin 2023, Suèvres. Au jardin » secret » de la Pompadour : Découverte de l’apparition du chocolat à la Cour de France 3 et 4 juin Jardins du château de la Rue Atelier-animations en costumes enfants/adultes; Tarif Adulte : 8€, duo ou couple : 15€, gratuit jusqu’à 13ans Tout savoir de l’arrivée au XVIe siècle de notre meilleur aphrodisiaque, prisé de la Marquise de Pompadour

Mais pas que…

Egalement de la Cour et de toutes les favorites royales jusqu’à la Révolution, de ses petits secrets, puis de son industrialisation, de ses grands fabricants et de tout ce que vous savez (ou pas !) Jardins du château de la Rue 1 Rue de la Rue 41500 Suèvres Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 87 10 21 55 http://chateaudelarue.com [{« type »: « email », « value »: « bloisconseil.com@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 10 21 55 »}] Demeure de maîtres du XVIIIe siècle entourée d’un vaste parc arboré agrémenté d’un verger centenaire, d’une serre de fleurs et d’une splendide allée de tilleuls. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © Blois Conseil 2023

