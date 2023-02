Visite des jardins et du château de Gardères Jardins du château de Gardères Gardères Catégories d’Évènement: Gardères

Tarifs : 7€, gratuit jusqu’à 13 ans. Possibilité de déjeuner sur place en réservant au 06 70 27 68 81. Des gaufres seront servies l’après-midi.

Jardins du château de Gardères 1 place du Château, 65320 Gardères, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

06 70 27 68 81 http://www.chateaudegarderes.com Bel édifice d’architecture classique du XVIIIe siècle avec quelques particularités propres au Vic-Bilh, l’actuel château et ses communs furent édifiés par le Baron Jérôme de DAY en 1723 sur l’emplacement d’un ancien château du XVe siècle. Jérôme de DAY, issu d’un riche famille oloronaise, marchands de laine, rachète la charge de Trésorier Général des finances de la couronne de Navarre et acquiert Gardères et sa vaste seigneurie : Luquet, Séron, Aast, Soumoulou et Uzein. Très avant-gardiste, conseiller du roi Louis XV, le Baron de DAY remanie le château en le décorant « à la mode parisienne ». Transformé en exploitation agricole au début du XXe siècle, la demeure seigneuriale sert alors de quincaillerie, bistrot, épicerie et même la chapelle est transformée en lieu de stockage de bouteilles de gaz pour les gens du village jusqu’en 1990. Le château finit par être abandonné. Sauvé in extrémis en 2000 juste après la tempête de 1999 grâce au rachat par David Liagre, le château revit peu à peu suite à une restauration minutieuse dans le pur style Louis XV. Un vaste projet de re-création d’un jardin classique accessible à tous est engagé avec l’Association Gardères 1723, la Fondation Demeure Historique et le partenariat avec le Lycée Horticole Adriana de Tarbes. Dépendances, allée majestueuse en callade, broderies de buis et topiaires constituent un ensemble architectural harmonieux et unique dans notre département. Visite libre des jardins et visite guidée du château. Présence de nombreux exposants d’artisanat.

