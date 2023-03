Autour de l’exposition « Fleurs de pierre » Jardins du château de Châteaudun, 3 juin 2023, Châteaudun.

Autour de l’exposition « Fleurs de pierre » Samedi 3 juin, 10h30 Jardins du château de Châteaudun Le billet pour la conférence donne également accès à l’exposition, au château et aux jardins Plein tarif : 8 € ; Tarif réduit: 4 € ; gratuité : moins de 26 ans.

Venez approfondir vos connaissances sur les représentations botaniques.

Le château propose une conférence sur la collection des vélins de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle, suivie d’une visite de l’exposition « Fleurs de pierre, Regard botanique sur le patrimoine » par les commissaires Marc Jeanson, botaniste et Raphaelle Reynaud, historienne de l’art.

Jardins du château de Châteaudun Place Jehan-de-Dunois 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 94 02 90 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr »}] À proximité du donjon, le jardin d’inspiration médiévale, constitué de carrés de buis, permet de découvrir 150 espèces de plantes aromatiques et médicinales ainsi utilisées au Moyen-Âge. En contrebas de l’aile Dunois, accroché à mi-hauteur côté Loir, se trouve le jardin suspendu, l’un des premiers réalisés en France, et unique en région Centre. Il s’agit d’un espace réservé à l’origine au propriétaire des lieux pour son loisir et sa détente. Accessible depuis l’appartement des bains, il offre une vue panoramique sur le paysage et peut lui même être contemplé à travers les fenêtres du château. Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; Depuis Blois D924 ; Depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

