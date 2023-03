A la découverte des deux jardins Jardins du château de Châteaudun, 3 juin 2023, Châteaudun.

A la découverte des deux jardins 3 et 4 juin Jardins du château de Châteaudun Le billet d’entrée donne accès à l’exposition et au château Plein tarif : 6 € ; Tarif réduit et groupes adultes à partir de 20 personnes : 5 € Groupes scolaires : 20 € ; gratuité : moins de 26 ans.

Venez flâner dans deux jardins de qualité au cœur de la ville, en ce week-end de début juin.

N’hésitez pas à venir passer un moment de détente en famille ou entre amis à l’ombre des feuillages entre les carrés du jardin d’inspiration médiévale au pied du donjon puis de poursuivre dans le jardin suspendu qui était réservé à l’usage privé de Jean de Dunois et ses proches.

Jardins du château de Châteaudun Place Jehan-de-Dunois 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 94 02 90 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr »}] À proximité du donjon, le jardin d’inspiration médiévale, constitué de carrés de buis, permet de découvrir 150 espèces de plantes aromatiques et médicinales ainsi utilisées au Moyen-Âge. En contrebas de l’aile Dunois, accroché à mi-hauteur côté Loir, se trouve le jardin suspendu, l’un des premiers réalisés en France, et unique en région Centre. Il s’agit d’un espace réservé à l’origine au propriétaire des lieux pour son loisir et sa détente. Accessible depuis l’appartement des bains, il offre une vue panoramique sur le paysage et peut lui même être contemplé à travers les fenêtres du château. Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; Depuis Blois D924 ; Depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Léonard de Serres – CMN