Livret-jeux « Les jardins à la Renaissance »

Un compagnon de visite à demander à l’accueil. Enigmes, défis … t’attendent dans ce livret-jeux à la découverte de nos jardins Renaissance.

À demander à la billetterie. Jardins du Château de Chamerolles Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire De 1500 à 1530, Lancelot du Lac a veillé à la construction du château de Chamerolles. De nombreuses familles se sont succédé et ont chacune marqué l’histoire de ce domaine. Au milieu du XXe siècle, le domaine est tombé en désuétude. En 1987, le Conseil général du Loiret a acheté le château et décidé de le restaurer. Il abrite un musée Promenade des parfums. Son jardin d’esprit Renaissance est également composé de six parterres (domaine 47 ha, jardin 4 ha). A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Julie Laverat, Département du Loiret

