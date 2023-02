Visite libre des jardins de Brécy Jardins du château de Brécy, 2 juin 2023, Creully-sur-Seulles.

Jardins du château de Brécy Château de Brécy, Saint-Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles Saint-Gabriel-Brécy Creully-sur-Seulles 14480 Calvados Normandie

02 31 80 11 48 http://www.parcsetjardins.fr/basse_normandie/calvados/jardins_du_ch_teau_de_brEcy-84.html Le jardin de Brécy s’étage sur quatre terrasses reliées par un bel escalier à degrés convexes et s’élevant au-dessus du parterre à l’arrière de la maison jusqu’à la grille donnant sur le ciel. Ces terrasses ont une largeur croissante afin de corriger la perspective. L’allée centrale se termine par deux portails successifs. Les décors sculptés sont d’un grand raffinement : balustres à feuilles d’acanthe, vases, pilastres, consoles. Signalons aussi les nombreux arbres taillés en topiaires, les houx en boules dans des caisses à orangers et le petit jardin d’herbes aromatiques. Les jardins sont verts, blancs et bleus. Buis, ifs et charmes déclinent les verts. Une collection de lauriers, d’osmanthus, de houx, s’appuie au mur de la dernière terrasse. Selon les saisons, les fleurs sont des tulipes, iris, hellébores, pivoines, romneya coulteri, cardons, magnolias. Sur la maison, la rose “Madame Alfred Carrière”, blanc nacré, côtoie Decumaria sinensis. Dans les bleus, les clématites durandii ou jackmanii accompagnent les agapanthes, le nepetas, les perovskias et les solanums. Une nombreuse collection de clématites parsème le jardin ainsi que des roses anciennes derrière l’église. Brécy a gardé une forte empreinte médiévale, jardins indépendants clos de murs, des acquisitions de la Renaissance, sculpture et broderies, tout en annonçant les grandes compositions des jardins français classiques, en étroite relation avec la demeure.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

©Michel Dehaye