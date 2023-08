Soirée DJ Jardins du Casino Cabourg, 22 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Le Grand Hôtel vous propose de passer une soirée en musique côté plage, avec DJ Will ou encore DJ Yann Vico. Au programme : blues, jazz et bien plus encore..

2023-08-22 17:00:00 fin : 2023-08-22 21:00:00. .

Jardins du Casino Le Grand Hôtel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Le Grand Hôtel invites you to enjoy an evening of music on the beach, with DJ Will or DJ Yann Vico. On the program: blues, jazz and much more.

El Grand Hôtel le invita a disfrutar de una noche de música en la playa, con DJ Will o DJ Yann Vico. En el programa: blues, jazz y mucho más.

Im Grand Hotel können Sie auf der Strandseite einen Abend mit Musik von DJ Will oder auch DJ Yann Vico verbringen. Auf dem Programm stehen Blues, Jazz und vieles mehr.

