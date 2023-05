Présentation du rucher du Carmel – Maison du patrimoine Jardins du carmel, 3 juin 2023, Abbeville.

Présentation du rucher du Carmel – Maison du patrimoine Samedi 3 juin, 14h00 Jardins du carmel Gratuit

En continu de 14 h à 18 h

Âge : de 6 à 99 ans

Découverte ludique et pédagogique du rucher du Carmel. L’ancien monastère accueille en effet des habitantes étonnantes! Venez comprendre le fonctionnement d’une ruche et peut-être rencontrer la reine…

En pratique : Jardin du Carmel -Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins 80100 Abbeville

Renseignements : Service de publics, 03 22 20 29 69 – Gratuit

Jardins du carmel 34-36, rue des Capucins, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France Les jardins du Carmel, créés à l’origine par les Frères Capucins, ont été réaménagés au cours des XIXe et XXe siècles par les Carmélites qui y développèrent notamment des jardins vivriers (potager et vergers) ainsi que la production de fleurs. La ville entretient depuis 1999 ces jardins ainsi que les bâtiments dont elle a fait l’acquisition au départ des sœurs. Le jardin d’Emonville a été créé au XIXe siècle par la famille Foucques d’Emonville qui habita la propriété jusqu’en 1880. Différents membres de cette illustre famille abbevilloise façonnèrent au fur et à mesure le terrain pour qu’il devienne un jardin d’agrément au milieu duquel Arthur d’Emonville fit bâtir son hôtel particulier. La ville d’Abbeville acheta, au décès de M. d’Emonville, l’ensemble immobilier et paysager pour en faire un jardin public et y installer le musée d’Abbeville et du Ponthieu au sein de l’hôtel particulier. le jardin anglo-chinois est depuis ouvert au public qui peut y admirer entre autres un arboretum remarquable et des massifs de mosaïculture. Ce jardin a été récemment labellisé « Jardin remarquable » en 2013 par le Ministère de la Culture et de la Communication. © Jardins du Carmel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

© Ville d’Abbeville, pôle patrimoine