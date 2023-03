Visite découverte des oiseaux des Jardins du Cap d’Arbon avec la LPO Jardins du Cap d’Arbon, 3 juin 2023, Estadens.

Visite découverte des oiseaux des Jardins du Cap d’Arbon avec la LPO Samedi 3 juin, 10h00 Jardins du Cap d’Arbon Entrée libre et gratuite

Découvrez la gent ailée des Jardins du Cap d’Arbon en compagnie de Joëlle et de Gwenaël, deux bénévoles passionnés de la LPO.

Jardins du Cap d’Arbon 4 chemin de la Prade, Cap d’Arbon 31160 ESTADENS Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie 06 88 22 78 20 http://lesjardinsducapdarbon.com Parc privé de 3 ha autour l’ancienne demeure de la Marquise de la Chasse de Vérigny. Grande promenade à l’ombre des pins sylvestres, tilleuls, cèdres, chênes et séquoias pour certains centenaires dans un écrin de verdure propice à la biodiversité offrant de nombreux refuges aux animaux sauvages. Verger, potager planté de légumes anciens et de plantes tinctoriales, une roseraie ainsi qu’une pépinière esprit XIXe siècle spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne. Sentier pieds nus. Ouvert le 1er week-end de chaque mois, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur rendez-vous les mercredis et samedis après-midi. Le mercredi et samedi de 14-18 heures, sur rendez-vous uniquement. A 64 direction Tarbes, sortie 20 Montsaunès, puis Aspet. Au village d’Estadens, prendre la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbone la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbon. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

©Les Jardins du Cap d’Arbon